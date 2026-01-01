Пермское УФАС обвинило власти Чайковского в нарушении закона о конкуренции Нарушение было зафиксировано на рынке пассажирских перевозок Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское УФАС обвинило администрацию Чайковского округа в нарушении закона о защите конкуренции. Как уточнили в пресс-службе антимонопольного ведомства, антиконкурентная ситуация сложилась на рынке пассажирских перевозок города.

«Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского округа признано виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. Уполномоченному органу выдано обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить действие выданных перевозчикам свидетельств и провести конкурс по выбору перевозчиков на указанный муниципальный маршрут. Предписание надлежит исполнить до 29 мая», — сообщили в УФАС.

В ведомство с жалобой о наличии возможных признаков нарушения законодательства обратился индивидуальный предприниматель. По итогам проверки было установлено, что уполномоченный орган выдал двоим перевозчикам свидетельства на осуществление пассажирских перевозок без проведения конкурса. Речь идёт о муниципальном маршруте № 15 «Центральный»—Адонис—стадион «Центральный» на срок до 2029 года.

Своими действиями власти нарушили порядок определения перевозчиков, работающих на этом маршруте, создав преимущественные условия деятельности для определённых организаций. Администрацию Чайковского предупредили о необходимости прекратить действие выданных свидетельств и провести конкурентные процедуры, но в установленный срок предупреждение не было исполнено.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.