В Пермском крае медведь вышел на автобусную остановку А другой бродил возле посёлка Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Земля медведей"

В Прикамье местные жители сообщили о появлении медведей в непосредственной близости от населённых пунктов, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на канал «Пермь активная».

В Чусовском округе одно из диких животных заметили возле п. Половинка. Ещё одного медведя видели около Гремячинска — на автобусной остановке, где дорога поворачивает к п. Южный.

Жителей предупреждают о необходимости быть бдительными и осторожными в этих районах, а также избегать любых попыток контакта с животными.

Ранее в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края разъясняли, что не следует приближаться к зверю и кормить его. Вместо этого рекомендуется издавать громкие звуки, такие как хлопки в ладоши, но избегать криков, так как это может спровоцировать животное на защитную реакцию.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.