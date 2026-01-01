Ростех открыл в Перми новую линию по переработке плазмы крови

Холдинг «Нацимбио», входящий в госкорпорацию «Ростех», запустил новый участок по переработке плазмы крови на НПО «Микроген» в Перми. Мощность нового участка составляет 100 тонн в год, и он предназначен для производства лекарств, включая уникальные препараты для российского рынка. В сообщении госкорпорации говорится, что этот проект позволит увеличить выпуск препаратов из плазмы крови на 40%.

По словам заместителя генерального директора Ростеха Александра Назарова, открытие нового участка на заводе в Перми является стратегическим шагом для снижения зависимости российского здравоохранения от импортных иммунобиологических препаратов. Эти препараты необходимы для профилактики и лечения различных заболеваний, таких как инфекции, кровопотери, а также после хирургических операций и трансплантаций. Ввод нового участка увеличит общий объем переработки плазмы на предприятиях холдинга до 357 тонн, что составит около 40% потребности российского рынка в иммуноглобулинах и альбумине. По отдельным позициям, таким как иммуноглобулин человека нормальный, этот показатель достигнет 50%.

В 2027 году на новой линии планируется начать производство растворов для внутривенных и внутримышечных инъекций, включая наиболее востребованные иммуноглобулины и альбумин человека.

