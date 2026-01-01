Погрузка на железной дороге в Пермском крае увеличилась на 9%

РЖД

В апреле объём железнодорожных перевозок в Пермском крае увеличился на 9% и достиг 3,7 млн тонн. За первые четыре месяца года в регионе было погружено 14,2 млн тонн, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в СвЖД.

Среди основных категорий грузов выделяются:

— химические и минеральные удобрения — 6,8 млн тонн, рост на 4,1%;

— нефть и нефтепродукты — 2,8 млн тонн, увеличение на 16,2%;

— промышленное сырье и формовочные материалы — 1,4 млн тонн, рост на 4,7%;

— строительные грузы — 1,2 млн тонн, рост на 4%;

— цемент — 280,8 тыс. тонн, увеличение на 21,4%.

Свердловская область также продемонстрировала высокие результаты, заняв третье место среди регионов по объему железнодорожных перевозок на сети РЖД. В апреле здесь было погружено 4,1 млн тонн. Кемеровская область и Красноярский край заняли первое и второе места соответственно.

