Доля отказов в выдаче розничных кредитов в Прикамье сократилась на 3,2%

Константин Долгановский

В апреле 2026 года доля отказов в выдаче всех видов розничных кредитов (потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотека) составила достигла в Пермском крае 75,6%. Это на 3,2 пункта ниже, чем в марте 2026 года (78,8%), об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на розничные кредиты самые высокие доли отказов в апреле 2026 года наблюдались в Забайкальском крае (78,6%), Ставропольском крае (78,4%), Кемеровской области (78,2%). Наименьшие доли отказов были отмечены в Нижегородской области (72,4%), Белгородской области (72,5%), Воронежской области (72,7%).

Наиболее значительное снижение доли отказов по сравнению с мартом 2026 года произошло в Белгородской (-3,4 п.п.), Омской (-3,3 п.п.), Алтайском крае (-3,3 п.п.), Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО (-3,3 п.п.) и Приморском крае (-3,3 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель уменьшился на 2,7 п.п. и 2,9 п.п. соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что доля отказов по заявкам на розничные кредиты продолжает снижаться, хотя и остается на уровне около 80%. Это свидетельствует о том, что банки смягчают свои скоринговые критерии при одобрении заявок. В условиях снижения спроса на кредиты банки стремятся сохранить объемы одобренных заявок, улучшая эффективность их обработки. Конкуренция между банками за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности (Персональный кредитный рейтинг более 750 баллов) также растет. По заявкам таких заемщиков доля отказов составляет около 50%.

