Пермяков предупредили об аномальной жаре с 15 мая

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», с 15 мая в Пермском крае и Перми прогнозируется аномально жаркая погода с превышением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7°С и более. Жаркий период продлится до 20-го числа.

Ввиду ожидаемых метеорологических условий водителям рекомендовали придерживаться скоростного режима, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать безопасную дистанцию, учитывать состояние дорожного покрытия при движении. Пешеходам нужно быть внимательными при переходе проезжей части. Жителей также просят помнить о мерах пожарной безопасности.

В случае экстренной ситуации звоните по следующим номерам: «01» (со стационарного телефона), «101» или «112» (с мобильного телефона, вызов бесплатный).

