В Пермском крае суд вернул в госсобственность берег и акваторию Камы

Иван Лобанов

Чайковский городской суд Пермского края удовлетворил требования природоохранного прокурора Пермского края о признании незаконным права частной собственности на участок земли рядом с селом Ольховка Чайковского городского округа. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Основанием для обращения в суд стало сообщение о незаконной приватизации береговой зоны и земель водного фонда Камы (Нижнекамское водохранилище).

Суд установил, что участок, находящийся в частной собственности, был частично сформирован за счет береговой зоны водного объекта и земель водного фонда, что противоречит запрету на приватизацию береговых зон общедоступных водоемов, установленному Земельным и Водным кодексами РФ.

В результате рассмотрения иска природоохранного прокурора суд вернул в госсобственность береговую зону и акваторию Камы площадью 1,6 га, которые незаконно вошли в состав частного земельного участка.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

