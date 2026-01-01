На севере Прикамья простятся с погибшим на СВО Юрием Нечаевым Он погиб ещё в начале 2025 года

Фотография предоставлена администрацией Кочёвского муниципального округа

При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель с. Мараты Юрий Нечаев. Об этом сообщили в администрации Кочёвского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Юрий Нечаев родился в 1987 году, а погиб 19 января 2025 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Гражданская панихида и прощание с военнослужащим состоится 16 мая с 11:00 до 14:00 в с. Мараты (ул. Трактовая, 2).

В администрации округа принесли соболезнования родным и близким погибшего.

