В Перми число миллиардеров выросло за год в три раза Самый состоятельный пермяк заработал 66,7 млрд рублей на операциях с ценными бумагами

Константин Долгановский

Согласно данным регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России, количество миллиардеров в Перми выросло почти в три раза — с 12 до 35 человек. Эта информация была предоставлена по итогам декларационной кампании 2026 года и опубликована на сайте v-kurse.ru.

Из общего числа миллиардеров 27 — мужчины, а 8 — женщины. Большинство из них, 28 человек, зарегистрированы в краевой столице, остальные 7 — в других районах региона. Возраст миллиардеров варьируется от 21 до 75 лет. Основной источник их доходов — операции с ценными бумагами и предпринимательская деятельность. Интересно, что один из жителей Пермского края заработал 1 млрд руб. исключительно благодаря банковским вкладам.

Самым крупным доходом среди физических лиц в Пермском крае по итогам 2025 года стал 66,7 млрд руб., что в 9,6 раза превышает доход самого богатого пермяка в 2024 году (6,9 млрд руб.). Уже второй год подряд самый состоятельный житель Перми получает свои средства от операций с ценными бумагами.

Кроме того, 43 жителя края (33 мужчины и 10 женщин) отчитались о доходах в размере от 500 млн до 1 млрд руб. Годом ранее таких людей было в 3,5 раза меньше — всего 12 человек.

Также заметно увеличилось число пермяков, чьи доходы составили от 100 до 500 млн руб. — их стало 198 человек, что в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом (74 человека).

В то же время количество жителей Прикамья с доходом менее 200 тыс. руб. уменьшилось — с 7 до 6,4 тыс. человек.

