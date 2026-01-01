В Прикамье запущена новая очередь производства кабельно-проводниковой продукции На расширение производства направлено более 2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» из Пермского края завершило реализацию приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Предприятие запустило новую очередь производства кабельно-проводниковой продукции. Статус приоритетного был присвоен проекту в 2022 году, объём инвестиций на масштабирование производства превысил 2 млрд руб., 500 млн было направлено на приобретение оборудования, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Статус ПИП позволил предприятию воспользоваться господдержкой, включая административное сопровождение и применение инвестиционного налогового вычета. За два года «ОКП «ЭЛКА-Кабель» построило и ввело в эксплуатацию около 9 тыс. кв. м производственных площадей, увеличив общий размер производства более чем в три раза.

В новой очереди — семь современных технологических линий, позволяющих выпускать высокотехнологичную продукцию, которая полностью соответствует всем современным стандартам качества.

В «ОКП «ЭЛКА-Кабель» поясняют, что реализация ПИП позволит существенно увеличить производство кабельно-проводниковой продукции и её ассортимент. Локализовано производство широкой номенклатуры продукции, которую ранее потребители покупали за рубежом. Уже спустя три месяца после окончания пусконаладочных работ производство уже приближается к целевым показателям, а загрузка цеха достигла 60% от расчётной мощности. Создано свыше 100 новых рабочих мест.

По словам директора ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» Алексея Гаркунова, оборот компании планируется увеличить до 5 млрд руб.

«Статус «приоритетный» — один из важных инструментов государственной поддержки на территории Пермского края. Возможность воспользоваться одним из его инструментов — инвестиционным налоговым вычетом — позволяет нам повторно реинвестировать средства и повышать капитализацию компании», — сообщил он.

Добавим, что в настоящее время в инвестпортфель Пермского края входят 133 приоритетных инвестиционных проекта. Общий объём инвестиций составляет почти 800 млрд руб. Работа по их сопровождению идёт в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.