Почти половина пермячек хотели бы открыть своё дело Самая популярная сфера бизнеса у женщин — красота и здоровье

Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Аналитики "Авито" провели опрос среди жительниц Перми, чтобы выяснить их отношение к предпринимательству, узнать, какие направления наиболее привлекательны для открытия своего дела и что мешает женщинам сделать первый шаг.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», 48% женщин Перми хотели бы открыть свой бизнес. Особенно высок интерес среди молодых девушек 18-24 лет — 71% из них рассматривают такую возможность. В то же время 12% пермячек уже имеют конкретную идею для стартапа (среди 18-24-летних — 27%), а 8% уже занимаются бизнесом, чаще всего это женщины 45-54 лет. Не интересуются предпринимательством 44% опрошенных.

Большинство респонденток (41%) предпочитают вести дело только офлайн, 31% — совмещают онлайн и офлайн, а 18% — только онлайн.

Самыми популярными сферами бизнеса у женщин оказались следующие:

— красота и здоровье (24%);

— производство (20%);

— пункты выдачи заказов (19%);

— онлайн-торговля (15%);

— аренда (14%).

Интересно ранжирование и по возрасту. Для женщин 18-24 лет: производство, ИТ, авто. Для тех, кому от 25 до 34, услуги и развлечения. А вот женщины старше 55 лет предпочитают в основном сельское хозяйство и образование.

Всего среди опрошенных 61% женщин хотели бы вести бизнес самостоятельно, 16% — с подругой или знакомой, 13% — с мужем, 11% — с родственниками.

Средний бюджет на открытие своего дела, по мнению пермячек, составляет 410 тыс. руб. При этом для 26% опрошенных нужна сумма до 100 тыс. руб., для 34% — от 100 до 300 тыс. руб., для 20% — от 300 до 500 тыс. руб., для 5% — от 500 тыс. до 1 млн руб. Вариант с ответом более 1 млн руб. указали 14% горожанок.

Главными барьерами для старта 34% респонденток назвали нехватку стартового капитала, 30% — неуверенность в своих силах и опыте, а страх неудачи и финансовых потерь есть у 18% пермячек.

Для женщин 25-34 лет особенно актуален вопрос «с чего начать?» (35%), а молодые девушки чаще опасаются конкуренции и не знают, где искать поставщиков (11%).

