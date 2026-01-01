В Перми случилась серьёзная авария на Западном обходе Легковой автомобиль на скорости врезался в большегруз

Фото: Виталий Юрьев

Днём 14 мая на Западном обход Перми произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей, когда легковой автомобиль врезался в грузовик.

Пользователи соцсетей сообщили, что всё произошло неподалёку от Кондратово. Судя по опубликованным фотографиями, легковушка на скорости въехала под большегруз, превратившись в кучу металлолома.

Как сообщают очевидцы, водителю чудом удалось выжить. Спасатели достали его из покореженного авто и передали медикам.

В Госавтоинспекции Прикамья пока не прокомментировали ситуацию с дорожно-транспортным происшествием.

