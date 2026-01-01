В Перми случилась серьёзная авария на Западном обходе
Легковой автомобиль на скорости врезался в большегруз
Днём 14 мая на Западном обход Перми произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей, когда легковой автомобиль врезался в грузовик.
Пользователи соцсетей сообщили, что всё произошло неподалёку от Кондратово. Судя по опубликованным фотографиями, легковушка на скорости въехала под большегруз, превратившись в кучу металлолома.
Как сообщают очевидцы, водителю чудом удалось выжить. Спасатели достали его из покореженного авто и передали медикам.
В Госавтоинспекции Прикамья пока не прокомментировали ситуацию с дорожно-транспортным происшествием.
