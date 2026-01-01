В апреле в Прикамье на кадастровый учёт поставлены три МКД и два ЖК

Управление Росреестра по Пермскому краю в апреле зарегистрировало три многоквартирных дома и два жилых комплекса. Общая площадь новых объектов составляет 69 337,4 кв. м, в них расположено 1039 квартир.

В Перми введен в эксплуатацию жилой комплекс «Эстетика» по ул. Капитана Гастелло, 15. В этом здании, помимо жилых помещений, есть коммерческие площади и подземная парковка на 19 мест. Комплекс включает 130 помещений, из которых 117 — квартиры общей площадью 8904,6 кв. м. Также в краевом центре зарегистрирована третья очередь ЖК «МИР» по ш. Космонавтов, 309а, корп. 1. В этом доме 430 помещений, из которых 372 — квартиры общей площадью 20 771,3 кв. м.

В д. Кондратово зарегистрированы два новых объекта. Это жилой комплекс «Притяжение» по ул. Водопроводной, 6а. В комплексе 398 помещений, из которых 345 — квартиры общей площадью 23 371,4 кв. м. А также многоквартирный дом «Мы. Клубный пригород» по ул. Дягилева, 3. В этом доме 181 помещение, из которых 156 — квартиры общей площадью 11 986,5 кв. м.

В Чайковском поставлена на учёт третья очередь многоквартирного дома по ул. Сосновой, 17/1. В доме 59 помещений, из которых 49 — квартиры, а также помещение поликлиники. Общая площадь дома составляет 4303,6 кв. м.

Все данные о новых объектах внесены в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) в течение одного дня после получения электронных документов Росреестром.

