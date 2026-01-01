В ночном ДТП в Прикамье пострадал 20-летний водитель

фото предоставлено МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования»

14 мая в 00:19 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Краснокамского муниципального округа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Стряпунята—Ананичи, на участке, ведущем к д. Жаково. Об этом сообщили в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» (УГЗЭП).

Спасательные службы оперативно прибыли на место аварии. Они стабилизировали транспортные средства ВАЗ 2112 и ВАЗ 2114 и обеспечили их безопасность.

В результате аварии пострадал молодой человек 2006 г.р. С травмами он был передан бригаде скорой медицинской помощи.

В УГЗЭП призвали водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. При движении необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

