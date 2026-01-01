Бывшего начальника прикамской колонии уволили за утрату доверия

Сергей Глорио

По инициативе прокурора Оханского района Пермского края суд пересмотрел формулировку увольнения бывшего руководителя исправительного учреждения ФКУ КП-39 ГУФСИН России, изменив её на «утрату доверия», сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в результате проверки был выявлен факт, что руководитель колонии-поселения не принял мер для предотвращения и урегулирования конфликта интересов при заключении государственных контрактов с родственником. Кроме того, он не уведомил ГУФСИН России по Пермскому краю о возникновении конфликта интересов. Хотя были основания для увольнения в связи с утратой доверия, работодатель принял решение освободить его от должности из-за нарушения условий контракта.

Не согласившись с этим решением, прокурор обратился в суд с иском, требуя признать действия должностного лица как конфликт интересов, признать незаконным приказ о расторжении контракта и обязать изменить формулировку увольнения, указав «утрату доверия».

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Как выяснил «Новый компаньон», речь идёт о бывшем начальнике колонии-поселения №39 полковнике Михаиле Репетухе.

