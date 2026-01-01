С начала года санавиация в Пермском крае перевезла по воздуху 176 пациентов

Министерство здравоохранения Пермского края

С начала года санитарная авиация в Пермском крае совершила 77 вылетов и эвакуировала 176 пациентов, сообщили в минздраве региона. За аналогичный период прошлого года было эвакуировано 132 человека.

Если брать наземные и воздушные выезды, то за неполные пять месяцев бригады санитарной авиации совершили около 700 рейсов и эвакуировали 469 пациентов.

Отделение санавиации насчитывает свыше 60 сотрудников, среди которых анестезиологи-реаниматологи, хирурги различных специализаций, включая сердечно-сосудистых и нейрохирургов, акушеры-гинекологи, эндоскописты, травматологи-ортопеды и др. Также привлекаются специалисты узкого профиля, такие как кардиологи, инфекционисты, офтальмологи, оториноларингологи, неврологи, урологи и стоматологи. В отделении функционируют две реанимационные бригады, одна авиамедицинская бригада и реанимационно-консультативная неонатологическая служба.

В министерстве напомнили, что 14 мая сотрудники службы санитарной авиации Пермского края принимают поздравления с профессиональным праздником.

А первый вылет санитарной авиации в Прикамье был осуществлен в 1935 году на самолете ПО-2.

