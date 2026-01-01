Пермский край представил опыт в закупочной деятельности на федеральном уровне В регионе действует механизм прямой гарантийной поддержки участников закупок

На XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» прошло заседание рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Основной темой для обсуждения стало создание «дорожных карт» по содействию развитию конкуренции на 2026-2030 годы в российских регионах.

Итоги разработки региональных «дорожных карт» на заседании рабочей группы представил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. Он призвал субъекты РФ активно следить за динамикой и корректировать мероприятия «дорожной карты». Сергей Пузыревский подчеркнул, что конкуренция способствует укреплению региональной экономики, и необходимо получить результат с точки зрения развития конкуренции в общем состоянии на территории страны.

Также на заседании обсудили развитие кооперационных цепочек в госзакупках. Опыт Пермского края в данном направлении представил губернатор региона Дмитрий Махонин. Для развития местного бизнеса в Прикамье создаются дополнительные возможности. Госзакупки у местных поставщиков способствуют развитию производства, созданию новых рабочих мест, возврату налогов в региональный бюджет.

«Именно поэтому в Пермском крае мы последовательно развиваем механизмы поддержки предпринимателей, включая независимые гарантии. Поэтому наши местные производители и подрядчики конкуретноспособны и востребованы на рынке», — пояснил Дмитрий Махонин.

В Прикамье с 2022 года работает механизм прямой гарантийной поддержки участников закупок в рамках ФЗ № 44 и 223. За четыре года региональная гарантийная организация дала 299 независимых гарантий на сумму, превышающую 504 млн руб. Благодаря этому бизнесмены смогли заключить и исполнить контракты на более 6,2 млрд руб. В основном данной мерой поддержки пользуются предприятия сферы строительства. По словам Дмитрия Махонина, она позволяет снизить финансовую нагрузку на бизнес, а участие в закупках становится инструментом масштабирования производства.

В повестку заседания вошло также применение ЭКГ-рейтинга в системе государственных и муниципальных закупок. По словам участников, оценка деловой репутации востребована в таких сферах, как благоустройство, строительство, транспорт и сфера услуг.





