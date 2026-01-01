Уровень воды в Каме в районе Перми снизился за сутки на полметра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 14 мая в Перми ситуация с весенним половодьем остаётся стабильной, сообщили в городской ЕДДС.

На Камской ГЭС передали следующие показатели: уровень воды в нижнем бьефе снизился до 90,96 м (-55 см), что ниже уровня начала подтопления (УНП), который составляет 93,8 м. В верхнем бьефе уровень воды поднялся за сутки на 11 см до 107,97 м, что ниже УНП, который составляет 108,5 м.

На данный момент затопленных или подтопленных территорий в городе нет.

В случае возникновения подтоплений необходимо обращаться по телефону экстренной службы — 112.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.