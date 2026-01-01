В Пермском крае водолазы третьи сутки ищут пропавшего рыбака Поделиться Твитнуть

фото: МБУ «ПСС КМО»

В д. Киселево, расположенной у реки Сылва в Пермском крае, продолжаются поиски пропавшего мужчины 1984 г.р., ушедшего на рыбалку.

Он исчез поздним вечером 11 мая. 12 мая сотрудники ГОР 1 обследовали русло реки на моторной лодке в районе д. Киселево, но не нашли мужчину. 13 мая спасатели ГОР 2 совместно с водолазной группой МБУ «ПСС КМО» погружались в воду в предполагаемом месте исчезновения, а также волонтёры на лодках с эхолокатором помогали в поисках. Мужчину так и не обнаружили.

Поисковые работы возобновятся сегодня, 14 мая, с участием водолазов МБУ «ПСС КМО» и Пермской краевой службы спасения в районе исчезновения.

