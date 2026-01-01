Наезд на ребёнка в Пермском крае обошёлся работодателю водителя тягача в 2,8 млн рублей

greatkim / ru.freepik.com

Судебные приставы взыскали компенсацию за моральный вред в пользу ребёнка, пострадавшего в ДТП с тягачом, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

ЧП произошло летом 2024 года в Березниках. Водитель грузовика SCANIA, нарушив правила дорожного движения, сбил 12-летнюю девочку и её собаку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Собака погибла на месте, а девочка получила серьёзные травмы. Её госпитализировали, и несколько дней она провела в реанимации. Экспертиза установила, что травмы девочки нанесли тяжкий вред её здоровью.

После аварии девочка перенесла несколько операций и длительное время была прикована к постели, что потребовало перевода на домашнее обучение. Даже спустя полтора года реабилитации она не полностью восстановилась. Кроме того, у неё начались психологические проблемы, включая панические атаки, тревожные расстройства, нарушения сна и аппетита.

Мать девочки также сильно пострадала эмоционально. Всё это стало основанием для иска о компенсации морального вреда.

Суд установил, что водитель SCANIA на момент аварии выполнял трудовые обязанности, поэтому ответственность за причинённый вред должен нести его работодатель. Судебные приставы по Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю получили исполнительный документ на взыскание 2,5 млн руб. в пользу девочки и 300 тыс. руб. в пользу её матери.

Руководство организации-должника было уведомлено о начале исполнительного производства. Судебный пристав провёл проверку имущественного положения компании, в результате которой были арестованы банковские счета и наложен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Эти меры позволили полностью погасить компенсации пострадавшим.

