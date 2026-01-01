В Перми заработали согласительные комиссии по уточнению границ земельных участков Поделиться Твитнуть

Фото: департамент земельных отношений администрации Перми

В городском департаменте земельных отношений сообщили о начале работы согласительных комиссий — временных органов, созданных для урегулирования спорных вопросов, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ. Заседания комиссий предназначены для согласования местоположения границ земельных участков с их правообладателями. В них могут участвовать собственники, арендаторы и другие лица, имеющие права на недвижимость.

Департамент пояснил, что если все участники не имеют возражений, границы участков считаются согласованными. По завершении комплексных кадастровых работ участки будут поставлены на кадастровый учет. Если данные о границах ранее не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости, они будут зарегистрированы автоматически после завершения работ.

— Согласительные комиссии — обязательный этап комплексных кадастровых работ, который позволяет учесть интересы всех сторон при уточнении границ участков. Мы призываем собственников и арендаторов земельных участков с ответственностью отнестись к этому процессу и своевременно обращаться в согласительную комиссию в случае несогласия с местоположением границ, — подчеркнули в департаменте земельных отношений.

Следующие заседания согласительных комиссий запланированы на 21 и 28 мая.

Работа комиссий продолжится в июне и июле. Для участия в заседании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок. Информацию о датах и времени проведения комиссий можно найти на официальном сайте администрации Перми в разделе: Главная/Деятельность/Муниципальная собственность/Городские земли/Комплексные кадастровые работы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.