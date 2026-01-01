В майские праздники пермяки посетили 89 стран Наибольшую динамику показали Вьетнам, Монголия и Китай

Фото:Полина Достовалова

Во время майских выходных пермяки стали чаще выбирать для зарубежных поездок не только привычные туристические маршруты, но и редкие страны Азии. Об этом свидетельствует аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона.

В общей сложности за майские праздники жители Пермского края посетили 89 стран. Особенно заметный рост спроса зафиксирован в странах Азии. Здесь существенную динамику показали Вьетнам (рост почти в 4 раза), Монголия (+75%) и Китай (+29%). Также пермяки ездили в Гонконг, Японию и Макао.

Интерес к дальним направлениям распространяется и на Ближний Восток. Здесь фаворитом стала Саудовская Аравия (+92%). По мнению экспертов, это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры в стране и появлением новых интересных маршрутов.

Далее география поездок переходит к африканскому направлению, где спросом пользуется Марокко (рост в 3,5 раза).

Среди европейских направлений жители региона активно интересовались Черногорией (рост в 2,4 раза), Хорватией (в 2,3 раза) и Болгарией (в 2 раза).

