«Уралхим» высадил цветущие деревья в Черняевском лесу

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — регионам» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» приобрёл 100 саженцев-крупномеров цветущих деревьев и кустов для высадки в Черняевском лесу, а также предоставил удобрения для этого.

В зелёной акции приняли участие более 60 волонтёров. Это сотрудники «Уралхима», а также ветераны предприятия и студенты Краевого индустриального техникума. Оператором проекта выступил благотворительный экологический фонд «Урал Обитаемый».

Елена Шамиева, ведущий инженер-эколог филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Цель проведения акций по озеленению — внести вклад в сохранение биоразнообразия в регионе присутствия Компании. Кроме того, сегодня мы высаживаем деревья вместе со студентами Краевого индустриального техникума, чтобы приобщить молодёжь к активной заботе о природе.

О правилах высадки саженцев с закрытой корневой системой волонтёрам рассказал лесничий Черняевского леса Вадим Саначев. Он также отметил, что благодаря внесению удобрений «Уралхима» деревья, высаженные во время таких же акций в прошлые годы, отлично прижились.

Вадим Саначев, лесничий Черняевского леса:

— «Уралхим» ежегодно с 2023 года организует высадку деревьев на разных участках Черняевского леса. Цветущие деревья и кустарники уже украшают любимые места отдыха горожан, а когда дают плоды, то становятся источником питания для животных и птиц. Это несомненная польза для экосистемы леса.

Комплексные удобрения «Уралхима» имеют в составе азот, фосфор и калий — основные питательные макроэлементы в легкодоступной для растений форме. Удобрения нужно вносить по 50 граммов под каждый саженец плодового дерева и по 20-25 граммов — под цветущие кустарники. Это помогает растениям начать активный рост, обеспечивает здоровый ярко-зелёный цвет листьев и обильное цветение.

