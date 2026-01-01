Пермский банк предлагает кредит для ИП и ООО Оформление полностью онлайн

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Банк «Урал ФД» предлагает кредитный продукт, созданный специально для оперативной поддержки предпринимательской деятельности. Опытным владельцам бизнеса он поможет расширить свои возможности, а молодым компаниям позволит перейти на новый уровень и выдержать конкуренцию на деловом рынке.

Полностью автоматизированный процесс оформления позволяет сократить срок рассмотрения заявки до одного дня, при этом сохраняя индивидуальный подход к решению финансовых задач каждого предпринимателя.

Другими преимуществами кредита являются возможность подачи заявки онлайн без посещения офиса, минимальный пакет документов, отсутствие требования залога, персональная поддержка и подробное консультирование на всех стадиях оформления.

Кредит предоставляется на сумму до 5 млн руб. на срок до 24 месяцев. При условии страхования жизни и здоровья заёмщик получает скидку на процентную ставку — 5%, при страховании бизнеса — 4,5%.

Воспользоваться продуктом могут представители ООО и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность на рынке от 1 года. Обязательными условиями для получения кредита являются наличие расчётного счёта в банке «Урал ФД» и выплата единоразовой комиссии за резервирование средств в размере 0,5% от суммы лимита, минимум 5000 руб.

Подробнее ознакомиться с условиями кредита для бизнеса можно на сайте, в отделениях банка по обслуживанию корпоративных клиентов и по телефону 8 800 100-10-40.

АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

