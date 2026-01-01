В июне в Перми откроется магазин одежды бренда Dimark

Олег Антонов

В торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» готовится к открытию новый магазин российского бренда Dimark. Он займёт около 100 кв. м на третьем этаже первой очереди, и его двери распахнутся в июне, сообщили в ТРК.

Ранее сообщалось, что с прошлого года администрация торгово-развлекательного комплекса активно работает над расширением ассортимента мужской одежды. В рамках этого проекта площади магазина KANZLER были увеличены вдвое.

Бренд Dimark, основанный более 15 лет назад, предлагает современную мужскую деловую одежду, молодёжные костюмы, брюки и школьную форму. Продукция этого бренда представлена в 80 городах России.

