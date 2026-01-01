Пермяков пригласили на Майскую ярмарку

Жителей Перми пригласили на сезонное мероприятие — Майскую ярмарку. Она пройдёт с 14 по 17 мая на площади у Дворца культуры им. Солдатова (Комсомольский пр., 79). Торговые павильоны будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00.

Посетители смогут приобрести уникальные изделия ручной работы, такие как вязаная одежда, сумки, игрушки, аксессуары, украшения из натуральных камней, бисера и жемчуга. Также будут представлены работы в техниках филиграни, гальванопластики и ювелирной смолы. Любителей декора порадуют 3D-картины, вышитые полотна, сувениры из гипса и эпоксидной смолы, домашний текстиль и расписные деревянные изделия, включая кухонные лопатки, разделочные доски, пермские колокольчики и брелоки.

Особое внимание будет уделено местной гастрономии. В торговых павильонах можно будет купить полуфабрикаты, фермерское масло, шашлыки и продукцию пчеловодства. Для укрепления здоровья предлагаются иван-чай из Кунгура и авторские травяные сборы. Среди сладостей — традиционный чак-чак, пряники, леденцы и оригинальные десерты. В преддверии дачного сезона на ярмарке будут продаваться саженцы и рассада однолетних цветов.

Организацией городских ярмарок занимается Пермский бизнес-инкубатор. Уже со следующей недели на сайте учреждения можно будет подать заявку на участие в следующей ярмарке — Июньской, которая состоится с 15 по 18 июня по адресу: ул. Ласьвинская, 18.

