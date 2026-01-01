В Перми открылась регистрация на вечерние забеги и велозаезды «Тёмные ночи» Они состоятся 15 августа

фото организаторов марафона

Началась регистрация участников на вечерний забег и велозаезд «Тёмные ночи», которые пройдут в Перми 15 августа.

«Тёмные ночи» — это не традиционное утреннее событие, а уникальное спортивное мероприятие, которое превращает вечер в городе в настоящее приключение, сообщают организаторы и приглашают всех на вечерние старты, когда «улицы Перми оживут светом, музыкой и энергией».

Программа «Тёмных ночей» в этом году включает забег на 2 км для участников старше 14 лет; забеги на 5 и 10 км; велозаезд на 10 км для подростков от 16 лет; велозаезд на 20 км и впервые детский забег для участников от 6 лет.

Приглашаются все желающие независимо от уровня подготовки. После финиша участников ждёт вечеринка под открытым небом.

