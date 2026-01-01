Разгорается спор между наследниками экс-президента «Соликамскбумпрома» о 49 млн рублей

Виктор Баранов

Иван Петров

После смерти Виктора Баранова, бывшего президента АО «Соликамскбумпром», его семья оказалась в центре корпоративного конфликта, об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Анна Шитикова, дочь покойного, подала иск против ООО «Сопапэкс», московского представительства пермского предприятия, на сумму более 49 млн руб. Она требует возмещения действительной стоимости своей доли в компании. Ранее Шитиковой принадлежало 2,5% акций ООО, которые она передала на баланс общества в 2025 году.

На данный момент совладельцами «Сопапэкса» являются директор компании, а также вдова и сыновья Виктора Баранова.

Источники издания предполагают, что разногласия между наследниками могут касаться будущего развития «Соликамскбумпрома» и его дочерних структур.

