Власти Перми высказались об учителе, пытавшимся справиться с вирусным трендом соцсетей Педагог запретил ученикам называть на уроке математики цифры «6-7»

Департамент образования Перми отреагировал на ситуацию, когда учитель одной из школ краевого центра запретил школьникам произносить цифры «6-7» («six-seven») на уроке математики.

Позицию чиновников приводит тг-канал «ЧП-Пермь».

«Учитель таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке — школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики. Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление. Ситуация взята на контроль администрацией образовательного учреждения, с классом проведены профилактические беседы. Информация о запрете числа в школах города не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе депобра.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в одной из школ города на доске было вывешено объявление, запрещающее произносить цифры «6» и «7». В сообщении для школьников говорилось, что за использование этих цифр на уроке их ждёт наказание: написание 6 рефератов по 7 листов, изучение 67 теорем, а также запоминание имён 67 учёных и 67 математических терминов.

Как напоминает perm.aif.ru, мем «Шесть-семь» (Six-Seven) обрёл популярность в TikTok в конце 2025 года. Он особенно пришёлся по вкусу «поколению Альфа» — современным подросткам и детям. Фраза взята из песни рэпера Skrilla под названием «Doot Doot (6 7)», в которой цифры используются исключительно для создания ритма и звукового эффекта, не имея при этом конкретного значения. Мем представляет собой бессмысленный выкрик или жест, символизирующий принадлежность к определённой моде и кругу «своих».

Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», ранее упоминала о подобных инцидентах в других школах страны. Она связала запрет на использование цифр «6» и «7» с вирусным трендом в социальных сетях.

