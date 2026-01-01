Более 1,8 тысячи жителей Прикамья пострадали от укусов клещей Больше трети клещей оказались переносчиками болезни Лайма

С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края поступило 1843 обращения граждан по поводу укусов клещей, из которых 393 случая касались детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Укусы клещей зафиксированы на всей территории края. Больше всего обращений поступило из Пермского района (294 случая), Перми (216 случаев) и Кунгурского района (134 случая).

На 19-й неделе клещи атаковали в 37% случаев при посещении частных садов, в 36% — при походах в лес и в 27% — на приусадебных участках.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что 36% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 2,5% — моноцитарным эрлихиозом человека, 0,6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 0,6% — клещевым вирусным энцефалитом.

