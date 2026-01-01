Мигрантов смогут выдворить из РФ за 58 видов административных правонарушений

Фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

Количество административных правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России, увеличилось до 58. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.

Основаниями для депортации станут нарушения, которые ущемляют права граждан, а также посягают на общественный порядок и безопасность. Например, речь идёт о мелком хулиганстве, публичной демонстрации нацистской символики, действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, призывах к санкциям против России и её граждан и т.д.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла закон, который запрещает предоставлять гражданство, временное проживание или вид на жительство иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью.

