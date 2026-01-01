Около 2 тысяч кубометров хвойных лесоматериалов вывезли из Пермского края в Турцию

Константин Долгановский

С начала 2026 года из Пермского края в Турцию было экспортировано 1,822 тыс. кубометров лесоматериалов хвойных пород. Об этом сообщили в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 7 мая специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 53 кубометров хвойных пиломатериалов, которые предназначались для отправки в Турцию.

Все эти материалы прошли проверку в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», где лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов.

