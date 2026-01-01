Движение автобусов по улице Пушкина в Перми восстановят 15 мая Сегодня планируется завершить укладку асфальта на участке дороги

ООО «Новогор-Прикамье»

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», подходит к завершению ремонт канализационного коллектора диаметром почти 1 м в районе перекрёстка улиц Куйбышева и Пушкина в Перми. В связи с работами с конца апреля здесь было ограничено движение общественного транспорта.

Над местом просадки грунта, которое находится над отремонтированным коллектором, рабочие уже насыпали щебень и тщательно его утрамбуют.

В четверг, 14 мая, планируется завершить укладку асфальта на этом участке. А в пятницу, 15 мая, с утра движение автобусов будет восстановлено.

В период ремонтных работ водоснабжение жилых домов и других объектов не было ограничено.

