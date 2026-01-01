В Перми создали добавку, повышающую эффективность фосфорных удобрений на 30% Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Учёные Пермского политеха разработали жидкую бактериальную добавку для перевода нерастворимого фосфора в удобрениях в растворимую форму. Основой добавки стали микроорганизмы из кукурузы. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Препарат делает удобрения на 30% эффективнее и позволит сократить использование химикатов на 30-50%.

Кроме того, добавка улучшает развитие растений, и производится она из дешёвого сырья — отходов сахарной промышленности (мелассы) и по технологии замкнутого цикла.

Разработка пермяков снижает затраты фермеров и уменьшает загрязнение водоёмов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.