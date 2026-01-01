Средний срок ипотеки в Перми уменьшился на 10 месяцев Динамика может быть связана с осторожной политикой банков Поделиться Твитнуть

Средний срок ипотечного кредита в крупных городах России по итогам первого квартала 2026 года составил 27 лет ровно, это на 1 месяц меньше показателя первого квартала 2025-го, сообщают эксперты bnMAP. pro.

За первый квартал 2026 года самые длительные сроки ипотечного кредитования зафиксированы в Краснодаре (28 лет и 8 месяцев), Ростове-на-Дону (28 лет и 4 месяца) и Тюмени (28 лет и 1 месяц). Это указывает на то, что большинство заемщиков оформляют кредиты на максимально допустимые сроки. Даже в городах с наименьшими показателями среднего срока кредита они всё равно превышают 25 лет: в Волгограде это 25 лет и 6 месяцев, в Нижнем Новгороде — 25 лет и 7 месяцев, а в Самаре и Воронеже — по 25 лет и 10 месяцев.

В Перми средний срок ипотечного кредита составляет 26 лет и 7 месяцев. Это на 2,9% меньше по сравнению с показателем годичной давности.

Наибольший рост среднего срока ипотечного кредита зафиксирован в Ростове-на-Дону (+2,9% за год), в то время как в Волгограде произошло снижение (-3,8% за год). Уменьшение показателя в некоторых городах может быть связано с увеличением доли альтернативных способов покупки: ростом числа сделок с крупным первоначальным взносом, переходом части спроса на вторичный рынок или более осторожной политикой банков при одобрении длительных кредитов. Анализ проводился на основе данных о дате регистрации материнской сделки (от юрлица к физлицу), без учета оптовых сделок, за первый квартал 2026 года и динамики год к году.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.