Долины малых рек Перми обработают от клещей

Обработка территории должна проводиться в сухую и тёплую погоду

Администрация Перми

В Перми началась борьба с клещами в долинах рек Егошихи и Данилихи. Общая площадь обработки составит 5,2 га, сообщили в городской администрации.

Мероприятия проводятся в экологических парках «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», имени А.И. Жунева, «Зеленка», в парке Каменских и Серебрянском парке.

Обрабатываются тропинки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и места для выгула собак.

Администрация предупреждает: не стоит полагаться исключительно на химические средства защиты — клещи могут появиться благодаря птицам и животным. На природе рекомендуется гулять только в специально отведённых местах, использовать репелленты, надевать светлую одежду с длинными рукавами и штанами, а также осматривать себя после возвращения.

Второй этап обработки запланирован на июль.

