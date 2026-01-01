В Перми обновили более 23 тысяч квадратных метров дорожной разметки Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По информации МКУ «Пермблагоустройство», с начала дорожного сезона в Перми обновлено более 23 тыс. кв. м дорожной разметки. Работы проведены на ш. Космонавтов, улицах Докучаева, Генерала Доватора, Вильямса, Закамской, Солдатова и др.

Всего в текущем году планируется обновить около 154 тыс. кв. м дорожной разметки. Из них 66 тыс. кв. м будут выполнены с использованием долговечных термопластических материалов, а оставшиеся 88 тыс. — с применением лакокрасочных материалов. Краска применяется на участках с меньшей нагрузкой, тогда как термопластик используется на дорогах с высокой интенсивностью движения.

В учреждении подчеркнули, что разметка наносится на сухое дорожное покрытие при положительных температурах, что обеспечивает лучшее сцепление и долговечность материала. Работы проводятся в вечернее или ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта.

Завершение всех работ запланировано на конец июня.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.