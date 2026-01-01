До 27 мая автобус к Пермской галерее будет курсировать по новому расписанию Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея опубликовала новый график движения бесплатного брендированного шаттла от остановки «ул. Ленина» на ул. Сибирской (напротив Музея пермских древностей, со стороны Театрального сквера) до входа в галерею (ул. Советская, 1, к. 5). График будет действовать по 27 мая.

В будние дни первый рейс от остановки «Ленина» будет осуществляться в 12:00. Далее каждый час до 20:00 с интервалом в 1 час.

Расписание по выходным: первый рейс — в 10:00, далее каждые 30 минут до 20:30. Интервал — 30 минут.

Особый день — суббота, 16 мая (Ночь музеев). Шаттл будет работать с продлением: последние рейсы от остановки «Ленина» в 22:00 и 22:30, обратно — до 22:50.

Обратные рейсы от Галереи: в будни — через 50 минут после отправления с остановки «Ленина», в выходные — через 20 минут.

Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.