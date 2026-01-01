В Прикамье в период особого противопожарного режима 30 раз горела сухая трава

МЧС России по Пермскому краю

С 30 апреля по 10 мая на территории Пермского края действовал особый противопожарный режим. Он ограничивал использование огня и предусматривал особые требования к содержанию прилегающих территорий. Основная цель этих мер заключалась в предотвращении возгораний сухой травы, мусора и лесных массивов. Тем не менее, за указанный период было зарегистрировано 30 случаев горения сухой травы и мусора, а также три лесных пожара. Об этом сообщили в минтербезе региона.

С 27 мая по 10 июня особые ограничения будут действовать в северных районах края, напомнили в ведомстве и попросили строго соблюдать следующие запреты:

— не разводить костры вблизи жилых домов и в лесопарковых зонах, за исключением специально отведенных мест;

— не сжигать сухую траву;

— не бросать непотушенные спички и сигареты;

— не допускать хранения отходов и мусора на территории участка;

— не загромождать дороги, ведущие к частным домам и садам.

