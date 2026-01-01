Глава СКР взял под личный контроль дело о нарушении прав сироты из Пермского края

Следственный комитет России

Жительница Пермского края, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, обратилась в Следственный комитет России через социальные сети. Она сообщила о нарушении своих прав в связи с получением «нехорошей квартиры» в новостройке на ул. Парковой в Чернушке. Об этом сообщили в следкоме.

В 2014 году женщине была предоставлена квартира, но с тех пор в ней выявлены многочисленные проблемы. Электро- и теплоснабжение работают нестабильно, кровля протекает, что создает риск короткого замыкания. Постоянная сырость и конденсат привели к появлению плесени на стенах. Кроме того, процесс оформления квартиры в собственность затягивается, и обращения в соответствующие органы не дали результатов.

По данному факту в СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по региону Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и мерах по восстановлению нарушенных жилищных прав заявительницы.

Исполнение поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.

