Кинотеатры Прикамья потеряли в майские праздники более 40% зрителей

В майские праздники в Прикамье резко снизилась посещаемость кинотеатров. За два праздничных периода, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 11 мая, киносеансы посетили около 70 тыс. человек. Это на 42% меньше, чем в прошлом году за аналогичные даты. Об этом журналистам «Рифея» сообщили в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино.

Общая сумма сборов за эти два праздничных дня составила 16,6 млн руб. В прошлом году кинотеатры Прикамья в майские праздники заработали 28 млн руб.

Лидером проката в первой декаде мая стала военная драма «Ангелы Ладоги», которая собрала 3 млн руб.. На втором месте — фильм «Коммерсант», заработавший 2,9 млн руб. Замыкает тройку лидеров военная картина «Семь верст до рассвета» (1,8 млн руб.).

