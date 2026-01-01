В Гайнском лесничестве Прикамья 13 мая потушили лесной пожар Он был выявлен благодаря космическому мониторингу

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В среду, 13 мая, в Пермском крае успешно ликвидировали лесной пожар в Гайнском лесничестве, а именно в Леманском участковом лесничестве. Об этом сообщили в минприроды региона.

Площадь возгорания составила 12,6 га. Пожар был выявлен благодаря космическому мониторингу системы ИСДМ Рослесхоз. Для доставки парашютистов-пожарных в труднодоступную местность был задействован самолет АН-2 Гайнского отделения. В тушении принимали участие восемь десантников-пожарных, четыре сотрудника Гайнской Лесопожарной станции и три единицы техники.

К вечеру 13 мая на территории лесного фонда Пермского края не осталось действующих очагов возгорания, добавили в министерстве и попросили жителей в случае обнаружения лесных пожаров сообщать об этом в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44 или по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

