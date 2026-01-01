В Перми построят новый учебный корпус техникума имени Изгагина На проектирование выделили 30 млн рублей

В Перми планируют построить новый учебный корпус техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина. На создание проекта для выполнения работ выделили 30 млн руб.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, в данный момент комиссия рассматривает поступившие на участие в конкурсе заявки. Победителя определят 18 мая. Заказчиком работ выступает краевое УКС, источник финансирования — бюджет региона.

Новый объект будет расположен в границах земельного участка под техникумом площадью 17,3 тыс. кв. м. Участок находится на Комсомольском пр., 91 и предназначен под размещение учреждений среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских.

Здание будет трёхэтажным, рассчитано на 550 студентов. Ориентировочно, его площадь составит 6,3 тыс. кв. м, строительный объём — 36,8 тыс. куб. м. Объём бюджетного финансирования строительства здания составляет 796,1 млн руб.

При проектировании подрядчик должен учесть стеснённые условия строительства и разработать не менее двух вариантов размещения здания, а также не менее трёх вариантов архитектурных решений в увязке с существующей застройкой.

В составе работ — инженерно-изыскательские работы и разработка архитектурной концепции, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и разработка полного комплекта рабочей документации. Все работы должны быть выполнены в течение периода с 1 августа 2026 года до 30 ноября 2027 года.

