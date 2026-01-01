Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Роман пермской писательницы вошёл в шорт-лист одной из главных литературных премий России Катерина Гашева претендует на премию «Лицей» с романом «Гады и рыбы» Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Мансветов

Литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов 13 мая объявила короткий список десятого, юбилейного сезона премии. Всего в этом году на соискание премии «Лицей» было подано 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира (841 — в номинации «Поэзия», 818 — в номинации «Проза»).

Экспертный совет Премии под председательством писателя Роман Сенчина, в который входят прозаики, поэты, редакторы и литературные критики, включил в список финалистов X сезона 20 произведений: десять в номинации «Поэзия» и столько же в номинации «Проза». Среди десяти номинантов-прозаиков — пермская писательница Катерина Гашева с романом «Гады и рыбы» (18+).

Это уже второй короткий список «Лицея» для Катерины Гашевой: она была в числе финалистов в 2024 году с романом «Системные требования, или Песня невинности, она же — опыта» (18 +). Премию она в тот раз не получила, однако с ней заключило договор московское издательство «Азбука» в котором и вышел этот роман в том же 2024 году.

Торжественная церемония награждения победителей премии «Лицей» состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.