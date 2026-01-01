В Перми за апрель демонтировали 40 незаконных торговых объектов

За апрель в Перми демонтировали 40 нестационарных торговых объектов (НТО), работавших без разрешения (28 павильонов на муниципальной территории, 12 — на частных участках). Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, большинство нарушений выявили благодаря обращениям жителей.

Больше всего объектов убрали в Свердловском районе — 25. В Индустриальном районе демонтировали 5 НТО, в Мотовилихинском — 3, в Ленинском и Дзержинском — по одному, а в Орджоникидзевском — 3. В Кировском районе убрали 2 НТО.

Напомним, в городе утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему виду. Это помогает обеспечить единообразие всех торговых объектов, независимо от формы собственности, и сохранить архитектурный облик уже существующих зданий, отмечают в мэрии.

