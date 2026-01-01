В Прикамье обсудили развитие ИТ-отрасли региона Число ИТ-компаний в Пермском крае увеличилось до 1687

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с представителями крупнейших ИТ-компаний Прикамья. На площадке Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» стороны обсудили взаимодействие бизнеса с образовательными организациями региона, меры поддержки ИТ-отрасли и развитие инновационной активности.

Дмитрий Махонин отметил, что в Прикамье увеличивается число ИТ-компаний и ежегодно растёт занятость — примерно на 2,5%. За четыре года количество ИТ-компаний возросло на 144 новые организации — до 1887. Их выручка в 2025 году возросла до 147 млрд руб.

«Совместно решаем задачи кадров, развития инфраструктуры. Например, вместе со Сбером открыли новую площадку Школы 21, продолжается строительство кампуса, где планируется создать технопарк, реализуются инвестиционные проекты, расширяются меры поддержки, включая налоговые преференции до 2030 года и гранты для стартапов», — сообщил губернатор.

По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, подготовку ИТ-специалистов в Пермском крае ведут семь вузов. Проект «Пермский Сетевой ИТ-Университет» взаимодействует с такими компаниями, как АО «ЭР-Телеком», «ВР», «Промобот», «ГринДата», «Автоматизация учета Информ». Стороны совместно разрабатывают образовательные программы, для студентов проходят лекции от ведущих экспертов отрасли, чемпионаты по программированию, информационной безопасности. Кроме того, проводится детский ИТ-фестиваль.

Министр отметил также, что с текущего года в силу вступили новые требования для получения статуса аккредитованной ИТ-компании — в Пермском крае уже 288 таких компаний. Компании, чья выручка превышает 1 млрд руб., а штат — 100 человек, должны не менее 3% экономии от налоговых льгот направлять на поддержку ИТ-образования. В среднем экономия составляет порядка 4 млн руб. на одну компанию.

О том, какие возможности получает ИТ-компания при получении статуса малой технологической компании, рассказала заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Екатерина Ленкова. В регионе действует широкий комплекс мер поддержки для ИТ-компаний, а при получении ими статуса МТК предусмотрены дополнительные преференции: сниженные налоговые ставки, льготные кредиты, микрозаймы и лизинг.

В ходе встречи представители ИТ-компаний поделились собственным опытом использования мер господдержки, отметив ощутимую пользу и помощь для бизнеса. Поддержка позволяет им находить заказчиков в Пермском крае, выводить на рынок новые продукты и расширять команды.

Добавим, что поддержка ИТ-отрасли осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных».

