В Прикамье полиция предотвратила передачу мошенникам 4,8 млн рублей Жертвами обмана чуть не стали пенсионер и его внучка

Фото сгенерировано нейросетью

В отдел МВД России «Чернушинский» обратился 62-летний местный житель, который рассказал, что он и его 18-летняя внучка стали жертвами аферистов.

Полицейские выяснили, что девушка получила сообщение с кодом для получения цветов, доставку которых она ранее действительно оформила. Затем ей позвонил мужчина, который представился сотрудником департамента безопасности Росфинмониторинга. Он заявил, что девушка и её дедушка подозреваются в пособничестве террористической деятельности.

Звонки продолжались, и мошенники оказывали психологическое давление на потерпевших, чтобы заставить их поверить в серьёзность обвинений. В результате они получили доступ к персональным данным пострадавших.

Злоумышленники убедили пенсионера снять 4,8 млн руб. со счёта и передать их курьеру. Все действия контролировались по телефону. Однако девушка осознала, что они стали жертвами обмана, и решила обратиться за помощью в полицию.

Благодаря совместным усилиям заявителей и оперативников удалось предотвратить потерю сбережений, а курьера, прибывшего за деньгами, задержали. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, продолжается следствие.

