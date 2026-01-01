Количество покупок экскурсий и услуг гидов в Пермском крае увеличилось за год на 8% Эксперты связывают динамику с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке Поделиться Твитнуть

экскурсия по Перми / фото: travelask.ru

За год стоимость услуг гидов и экскурсий в Прикамье выросла на 11% и теперь превышает 5 тыс. руб. Такие данные публикует v-kurse.ru со ссылкой на сервис «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Для сравнения: средний чек по России на эти услуги составляет 4,8 тыс. руб.

Количество покупок экскурсий и услуг гидов в Пермском крае увеличилось за год на 8%. Эксперты связывают это с тем, что из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке спрос на зарубежные поездки снизился, что привело к перераспределению туристического потока в пользу внутренних направлений.

В апреле и начале мая наблюдался рост интереса к активным видам отдыха, таким как походы и экскурсии. Также возрос спрос на туры выходного дня и короткие поездки с гидами к местным достопримечательностям.

