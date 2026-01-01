В четырёх населённых пунктах Прикамья отключат радио и телевидение

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр предупреждает о плановых отключениях телерадиовещания 19-22 мая.

Так, в Очёре 19 мая с 11:00 до 17:00 прекратится трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

В Добрянке 20 мая с 10:00 до 17:00 будет приостановлена работа цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, но не более, чем на 1 час.

В Горнозаводске 21 мая с 11:00 до 17:00 не будут доступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

В Ильинском 21 и 22 мая с 09:00 до 18:00 прекратится вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России.

Во время отключения будет проводиться профилактика оборудования.

