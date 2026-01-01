Три округа в Пермском крае отстают в обеспечении жильём детей-сирот В прошлом году новые квартиры получили более 600 человек

Константин Долгановский

Три округа в Пермском крае отстают в обеспечении жильём детей-сирот. Об этом по итогам оперштаба с главами муниципалитетов по развитию территорий сообщил в своих соцсетях губернатор Дмитрий Махонин.

В прошлом году новые квартиры обрели более 600 человек из числа получателей льготы. В текущем году планируется выдать 283 сертификата и более 320 благоустроенных квартир.

«При этом есть ряд территорий, которые опаздывают с контрактацией и поэтому не могут своевременно предоставлять жильё. Среди таких — Еловский, Гайнский и Куединский округа. Главы территорий доложили о причинах и, главное, как будут исправлять ситуацию», — рассказал губернатор.

Ещё одним вопросом повестки стало расселение аварийного жилья. На данные цели, помимо федеральных средств, регион направляет собственные, а также применяет механизм комплексного развития территорий. В рамках совместной работы в 2025 году было расселено более 106 тыс. кв. м, в 2026-м запланировано расселение ещё 87,9 тыс. кв. м (более 5,5 тыс. человек).

